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17:48, 22 августа 2024Мир

Трампа уличили во лжи из-за слов о встрече Харрис и Путина

CNN: Трамп соврал о встрече Харрис и Путина до начала СВО

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп соврал о якобы встрече вице-президента США Камалы Харрис с российским лидером Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Об этом передает телеканал CNN.

«Помните, как президент США Джо Байден отправил Харрис в Европу, чтобы предотвратить конфликт на Украине. Она встретилась с Путиным, а затем через три дня начались боевые действия. Как вы думаете, она хорошо справилась?» — заявил Трамп.

Телеканал опроверг слова экс-президента США, подчеркнув, что Харрис никогда не встречалась с Путиным. Кроме того, авторы материала добавили, что во время своего пребывания в Европе в феврале 2022 года она посетила Мюнхенскую конференцию по безопасности, на которой российский президент не присутствовал.

Ранее лидер меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис сравнил Трампа с навязчивым бывшим парнем. По его словам, в настоящее время у американцев нет причин «воссоединяться» с бывшим президентом.

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      Дарья Устьянцева
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