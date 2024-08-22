Туристка сняла видео в древнем храме Египта и напугала местных чиновников

В Египте занялись расследованием после видео с реставрирующей храм туристкой

Министерство туризма и древностей Египта занялось расследованием после появления в сети видео с туристкой, реставрирующей фреску в Луксорском храме. Об этом сообщает местное издание Egypt Independent.

На снятых иностранкой кадрах она держит в руках кисть и якобы помогает техническому сотруднику восстанавливать фреску древней достопримечательности, построенной в 1400 году до нашей эры.

Ролик напугал местных чиновников, министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи распорядился немедленно выяснить обстоятельства произошедшего и принять меры «против всего, что наносит вред древнеегипетской цивилизации».

Позже представители министерства заявили, что туристка на видео использовала не краску, а чистящее средство, которым обычно обрабатывают каменные поверхности. В ведомстве уточнили, что оно не представляет опасности для памятника.

В начале августа британский турист нацарапал свои инициалы на стене древнего здания в полуразрушенном городе Помпеи в Италии. Его привлекли к ответственности за повреждение памятника культурного наследия.