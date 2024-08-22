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01:44, 22 августа 2024Россия

Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Гусев: угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Угрозу атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявили в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.

Ранее об опасности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали жителей Курской, Воронежской и Белгородской областей. Помимо этого, в Севастополе объявляли баллистическую опасность.

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      Евгений Силаев
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