В Африке добыли один из крупнейших в мире алмазов

Крупнейший в мире алмаз весом 2492 карата добыла канадская компания Lucara

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp добыла в Ботсване один из крупнейших в мире алмазов. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Необработанный камень весом 2492 карата был найден на руднике Карове на северо-востоке африканского государства. В Lucara Diamond заявили, что «в восторге от находки», которая говорит о выдающемся потенциале рудника.

Компания также подчеркнула верность своего решения об инвестициях в Mega Diamond Recovery X-ray Transmission (XRT). Эта передовая технология с помощью рентгеновских лучей позволяет обнаруживать и извлекать целиком крупные драгоценные камни. Ранее с ее помощью были извлечены 1758-каратный алмаз Sewelo (ранее являлся самым крупным камнем, добытым в Ботсване) и 1109-каратный Lesedi La Rona.

В Lucara Diamond отметили, что за счет алмазной промышленности Ботсвана может поддерживать национальное развитие, финансируя образование и здравоохранение. Новая находка укрепляет статус страны как одного из мировых лидеров в производстве алмазов, сказано в пресс-релизе.

Ранее эксперт Леонид Хазанов допустил, что российская алмазодобывающая компания «Алроса» может остановить продажи своей продукции за рубеж из-за слабого спроса. Ранее крупнейший в мире огранщик драгоценных камней индийская Kiran Gems решила отправить в вынужденный отпуск 50 тысяч сотрудников. Кроме того, Международная корпорация Da Beers также отменила августовскую торговую сессию и перенесла даты продаж на более поздний срок на фоне переизбытка предложений на рынке.