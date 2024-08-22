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17:05, 22 августа 2024Мир

В Британии восхитились прорывом российских войск в ДНР

Меркурис: российские войска насквозь прорвали укрепления ВСУ в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия насквозь прорвала укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Укрепления ВСУ в этом районе, в строительство которых было вложено очень много сил и времени, практически не защищались. Российские войска прорывались сквозь них со стремительной скоростью», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что Россия «не только смогла занять все основные позиции в районе», но и стремительно продолжает операцию в Торецке.

Ранее Меркурис заявил, что после неудачной атаки на Курскую область украинские власти решили окончательно сдать Донбасс. Он отметил, что ВСУ «больше не могут эффективно обороняться, а российские войска без особого труда» продвигаются вперед.

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      Дарья Устьянцева
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