Меркурис: российские войска насквозь прорвали укрепления ВСУ в ДНР

Российская армия насквозь прорвала укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Укрепления ВСУ в этом районе, в строительство которых было вложено очень много сил и времени, практически не защищались. Российские войска прорывались сквозь них со стремительной скоростью», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что Россия «не только смогла занять все основные позиции в районе», но и стремительно продолжает операцию в Торецке.

Ранее Меркурис заявил, что после неудачной атаки на Курскую область украинские власти решили окончательно сдать Донбасс. Он отметил, что ВСУ «больше не могут эффективно обороняться, а российские войска без особого труда» продвигаются вперед.