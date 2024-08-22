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21:50, 22 августа 2024Экономика

В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажных домов под жилье

Власти Подмосковья запретили использовать первые этажи многоэтажек под жилье

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Московской области вступило в силу постановление правительства, согласно которому во всех многоквартирных домах, строительство которых планируется в будущем, запрещается использовать первые этажи под жилье. Соответствующее решение властей было опубликовано на портале государственных и муниципальных услуг столичного региона.

В будущем на первом этаже всех подмосковных домов будут размещаться лишь объекты нежилого назначения. Высота первого нежилого этажа при этом должна составлять не менее 4,2 метра. Исключение, в соответствии с постановлением, можно будет сделать лишь для жилых домов не более чем с четырьмя этажами.

Ранее в этот же день стало известно, что некоторым россиянам могут запретить держать у себя такое количество домашних животных, которое превышает показатель, установленный в том или ином регионе. Так, в Новосибирской области на каждые 12 «квадратов» жилья можно держать одну крупную или среднюю собаку, двух маленьких собак или трех кошек.

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      Полина Кислицына
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