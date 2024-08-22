В России спрогнозировали увеличение экспорта СПГ в Индию

Экономист Колобанов: декарбонизация Индии позволит России нарастить поставки СПГ

На фоне активной политики декарбонизации в Индии Россия может нарастить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в эту страну. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

По его словам, республика хочет увеличить долю газа в энергобалансе и активно развивает инфраструктуру для приема СПГ. После введения в эксплуатацию в 2023-2024 годах новых терминалов их общее количество в Индии достигло семи, а суммарная мощность — 47,7 миллиона тонн, рассказал Колобанов.

По мнению эксперта, такие изменения позволят увеличить потенциал и возможности экспорта российского СПГ в Индию, однако на данный момент новые долгосрочные договоры на поставки газа между двумя странами не были подписаны. Сейчас на импортный газ приходится 47 процентов всего потребления этого топлива в Индии, добавил Колобанов.

Ранее аналитики Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) спрогнозировали, что СПГ начнет доминировать в мировой газовой торговле уже к 2026 году, а к 2050-му его доля резко вырастет и достигнет уровня в 64 процента. До 2030 года крупнейшим импортером этого вида топлива будет Китай, однако после этого лидирующие позиции на глобальном рынке перейдут к Индии. Главными драйверами роста мирового спроса на СПГ будут страны Южной и Юго-Восточной Азии, полагают эксперты.