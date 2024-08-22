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08:57, 22 августа 2024Россия

В России высказались о судьбе пленных американских наемников

В Совфеде назвали наемников из американских ЧВК хорошим обменным фондом для РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Наемники из американских частных военных компаний (ЧВК) после пленения станут хорошим обменным фондом для России. Так об их судьбе высказался сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин.

По его словам, несмотря на то, что сейчас американцы «радостно позируют на фоне военной техники», в скором времени они могут оказаться в российском плену, и «радость их, думаю, поубавится».

«Учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим "обменным фондом", который наша страна использует при необходимости», — заявил Волошин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что иностранная военная техника и наемники на территории России свидетельствуют о прямом вовлечении западных стран в конфликт.

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      Марина Совина
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