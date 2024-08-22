В России высказались о возможном отношении к паралимпийцам в Париже

Депутат Журова: вероятность провокаций российских паралимпийцев невысока

Вероятность провокаций в отношении российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже невысока, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мы помним, как наших паралимпийцев разворачивали уже на месте, непосредственно перед Играми, надеюсь, это больше не повторится, хотя ожидать можно чего угодно. Но надеюсь, провокаций, нечестного судейства не будет», — сказала политик.

Она добавила, что пойти на провокации может только украинская команда, для которой всегда было делом принципа обойти именно российских коллег.

«Мы для них прямые соперники, Украина всегда хорошо выступала на Паралимпийских играх», — отметила Журова.

Ранее стало известно, что до Паралимпиады-2024 допустили 90 россиян. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.