В российском регионе в квартире с ребенком рухнул потолок

В Крыму в квартире с ребенком рухнул потолок

В Крыму в квартире, где проживают женщина с ребенком, рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили в пресс-службе Следственного комитета российского региона.

Инцидент произошел в многоквартирном доме, расположенном в Красногвардейском районе в селе Октябрьское — его признали аварийным еще семь лет назад, однако до сих пор не расселили. Причиной обрушения потолка стала протечка крыши, из-за которой прогнили балки перекрытия. Уточняется, что жильцы квартиры в результате случившегося не пострадали.

По факту инцидента Следственный комитет организовал проверку, в ходе которой дадут оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления, которые своевременно не обеспечили переселение жильцов аварийной постройки.

Ранее в августе стало известно, что на спящих жильцов дома в Казани рухнул потолок.