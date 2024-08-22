Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:12, 22 августа 2024Экономика

В российском регионе в квартире с ребенком рухнул потолок

В Крыму в квартире с ребенком рухнул потолок

В Крыму в квартире, где проживают женщина с ребенком, рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили в пресс-службе Следственного комитета российского региона.

Инцидент произошел в многоквартирном доме, расположенном в Красногвардейском районе в селе Октябрьское — его признали аварийным еще семь лет назад, однако до сих пор не расселили. Причиной обрушения потолка стала протечка крыши, из-за которой прогнили балки перекрытия. Уточняется, что жильцы квартиры в результате случившегося не пострадали.

По факту инцидента Следственный комитет организовал проверку, в ходе которой дадут оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления, которые своевременно не обеспечили переселение жильцов аварийной постройки.

Ранее в августе стало известно, что на спящих жильцов дома в Казани рухнул потолок.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом

      Фигурантам дела преподавателя РУДН избрали меру пресечения

      В США рассказали о роковой ошибке ВСУ

      Глава Пентагона обсудит с Киевом планы ВСУ в Курской области

      Колонна российских танков атаковала позиции ВСУ в Курской области. Опубликовано видео ударов

      Посол заявил о возможности США «по щелчку пальцев» остановить наступление ВСУ под Курском

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

      В МАГАТЭ оценили ситуацию с боевыми действиями близ Курской АЭС

      В российском регионе в квартире с ребенком рухнул потолок

      В российском регионе сбили два украинских беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше