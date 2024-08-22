В ВСУ объяснили причины неудач на покровском направлении

В ВСУ связали неудачи под Покровском с преимуществом России в оружии и людях

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) неудачи на покровском направлении связывают с преимуществом России в людях и оружии, а также «идиотскими приказами» собственного командования. Так для издания The Economist причины отступления объяснили украинские бойцы.

Полковник ВСУ Павел Федосенко объяснил проблемы под Покровском тем, что украинские бойцы истощены интенсивными боями на фоне численного преимущества Российской армии в размере четыре к одному. «Люди не стальные», — приводятся в публикации слова офицера.

Среди других причин отступления издание назвало превосходство Москвы в снарядах, использование корректируемых авиационных бомб и новые российские технологии радиоэлектронной борьбы.

Ранее сдачу Покровска и Торецка украинской армией предсказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, это вопрос ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск.