Врач назвал причину появления темных кругов под глазами

Темные круги под глазами могут появиться из-за переутомления

Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения Сергей Степанов назвал причину, из-за которой под глазами могут появляться темные круги. По словам врача, это может произойти из-за переутомления, а также после долгой работы за компьютером. Его слова приводит «Мир 24».

Чтоб таких кругов не было, специалист посоветовал наладить режим питания, хорошо высыпаться и отдыхать.

Ранее невролог Наталья Щипицина дала несколько советов о том, как наладить сон, — поможет регулярная двигательная активность. По ее словам, проходить нужно минимум 10 тысяч шагов в сутки.

Также, добавила Щипицина, нужно четко следовать распорядку дня — трудиться с перерывами, не перерабатывать, вовремя ложиться спать.