Выявлена новая опасность красного мяса

В Кембридже выявили новую опасность красного мяса

Регулярное употребление обработанного и необработанного красного мяса связано с повышенным риском развития диабета второго типа. Новую опасность этого продукта для здоровья выявили ученые Кембриджского университета, опубликовавшие результаты научной работы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Специалисты провели метаанализ 31 когортного исследования в 20 странах. Данные о 1,97 миллиона участников были собраны в рамках глобального проекта InterConnect, который нацелен на получении подробной информации о людях, ранее принявших участие в исследованиях причин распространенности диабета и ожирения во всем мире.

Выводы 18 исследований ранее не публиковались, что позволило снизить риск предвзятости и изучить данные отдельных участников, учитывая большое количество переменных. Оценивалось влияние таких факторов, как пищевые привычки, возраст, пол, индекс массы тела и образ жизни.

Оказалось, что ежедневное потребление 50 граммов обработанного мяса (например, двух ломтиков ветчины) связано с повышением риска диабета второго типа на 15 процентов в течение следующих десяти лет. Употребление 100 граммов необработанного красного мяса (эквивалент небольшого стейка) увеличивает риск на 10 процентов. Употребление 100 граммов птицы в день также связано с увеличением риска на 8 процентов, но эта связь оказалась слабее при проведении дополнительных анализов при различных сценариях.

По словам авторов, их исследование на сегодня предоставляет наиболее исчерпывающие доказательства связи между употреблением в пищу обработанного и необработанного красного мяса и более высоким риском развития диабета второго типа в будущем. Результаты поддерживают рекомендации по ограничению потребления красного мяса для снижения случаев диабета среди населения.