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19:49, 22 августа 2024Мир

Захарова ответила президенту Чехии на слова о законности подрыва «Северных потоков»

Захарова сравнила президента Чехии с террористом из-за слов о «Северных потоках»

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Президента Чехии Петра Павла можно сравнить с террористом из-за его слов о том, что российские газопроводы «Северный поток» являлись законной целью для Украины. Об этом в эфире «Комсомольской правды» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат в ходе эфира сравнила Павла с главным подрывником группировки «Аль-Каида» (признана террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации) на Аравийском полуострове, который призывал к повсеместным террористическим атакам против врагов группировки. «Президент Чехии переплюнул сам себя», — резюмировала она.

В среду, 21 августа, Петр Павел выступил с заявлением о том, что во время вооруженного конфликта удары наносятся «не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера», которыми и являются «Северные потоки». По его словам, если атака была направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов, то трубопровод был законной целью. Однако Павел подчеркнул, что не располагает подробной информацией о том, кто именно подорвал нитки газопроводов.

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      Виктория Кондратьева
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