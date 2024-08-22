Соскин: Зеленский развязал конфликт с Россией и ведет Украину к гибели

Советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский развязал военные действия, в результате которых страна гибнет. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

«Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет», — заявил он.

По мнению Соскина, Зеленский сам развязал конфликт с Россией: политика украинского лидера вынудила Москву начать специальную военную операцию, уверен он. Эксперт добавил, что Зеленский перечеркнул труд нескольких поколений, включа советских людей, которые строили страну.

