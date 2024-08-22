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18:44, 22 августа 2024Из жизни

Женщина четыре дня блуждала по лесу без еды и телефона ради единения с природой

В штате Колорадо четыре дня искали женщину, ушедшую в лес ради одиночества

Фото: Sebastian Unrau / Unsplash

53-летняя женщина хотела насладиться одиночеством на природе и потерялась в лесу штата Колорадо, США. Как сообщает CBS News, ее искали четыре дня.

Джина Чейз из Канады решила присоединиться к туристической группе Института долины Анимас. Эта организация, согласно ее сайту, проводит походы, позволяющие «почувствовать единение с окружающим миром и через это лучше понять самого себя». Институт советует участникам их «погружений в дебри природы и психики» отправляться в глушь в одиночестве, а также не брать с собой телефоны и еду.

Как пишет People, у каждого члена группы был свой напарник: придя в лагерь, они должны были проверить, что оба вернулись из леса. Напарник Чейз по духовным поискам заметил ее исчезновение. По идее, женщина должна была провести как минимум одну ночь в лагере, но, как выяснилось, этого не произошло. Участники похода обратились за помощью к полицейским.

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Чейз нашли живой и здоровой спустя четыре дня. Представители Института долины Анимас подчеркнули на своей странице в социальных сетях, что после пропажи женщины постоянно были на связи с ее родственниками. Они отметили, что проводят организованные одиночные путешествия в леса Колорадо более 40 лет и ни разу не сталкивались с какими-то серьезными происшествиями.

Местный шериф заявил, что люди, отправляющиеся в поход, ни в коем случае не должны забывать о базовых правилах безопасности, несмотря на духовные практики. Он подчеркнул, что Чейз не должна была уходить в лес натощак и без средств связи, поскольку это слишком опасно.

Ранее сообщалось, что в лесу Индии нашли прикованную к дереву американку. Женщина сначала обвиняла в случившемся мужа, однако в итоге выяснилось, что у нее психические проблемы, и она сама принесла в лес три замка и железные цепи и использовала их.

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      Юлия Юткина
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