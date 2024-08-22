Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мальмё
0:2
Завершен
Спарта П
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Тверь
1:1
Завершен
Знамя Труда
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Россия
79:57
Завершен
Венесуэла
Fonbet Кубок Дружбы|Групповой турнир
Торпедо-Владимир
2:2
Завершен
Муром
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Даниэль Коллинз
1:2
Завершен
Эрика Андреева
Монтеррей
Спартак Кс
1:0
Завершен
2DROTS
Fonbet Кубок России|1/128 финала
07:52, 22 августа 2024Спорт

Журова описала дисквалификацию Валиевой фразой «политической каток»

Депутат Журова заявила, что по фигуристке Валиевой прошелся политической каток

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

«По отношению к Камиле Валиевой сыграли двойные стандарты. Просто по Камиле прошелся политический каток, сто процентов», — заявила Журова. Она добавила, что часто спортсменов оправдывают, потому что у них есть заготовленная версия на этот случай.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

Отстраненная от соревнований Валиева принимает участие в ледовых шоу. Впервые после дисквалификации она выступила 22 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы не начинаем юлить, как некоторые». Казахстан ответил на упрек Лукашенко в нечестном отношении к России

      Парень попал в больницу из-за попыток невесты спасти его от паука и передумал жениться

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Журова описала дисквалификацию Валиевой фразой «политической каток»

      Стало известно о дискредитации в зоне СВО западных танков Challenger и Leopard

      Директора российской школы искусств заподозрили в получении взяток от подчиненных

      Украина выпустила по Курской области еще две ракеты и беспилотник

      Марочко заявил о проблемах у ВСУ под Харьковом с работой Starlink

      Появились предполагаемые кадры попытки атаки ВСУ на аэродром в Волгоградской области

      В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше