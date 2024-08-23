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00:10, 23 августа 2024Россия

23 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: ТАСС

23 августа 2024 года в России отмечают 81-ю годовщину победы в Курской битве, также сегодня начинается фестиваль «Спасская башня». В мире вспоминают жертв работорговли. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 23 августа, у кого из знаменитостей день рождения и какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в России

Годовщина победы в Курской битве

Фото: Минобороны России / Wikipedia

23 августа 1943 года завершилась Курская битва — одно из решающих сражений Великой Отечественной войны. Битва на Курской дуге длилась 50 дней, по ее итогам гитлеровские войска перешли от наступления к обороне и уже никогда не имели превосходства над Советской армией. В современной России 23 августа — день воинской славы, то есть официальная памятная дата.

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Сегодня в Москве начинается ежегодный фестиваль армейских оркестров, который продлится до 1 сентября. «Спасская башня» — это большое патриотическое шоу с салютами, музыкой и танцами. Основная площадка — Красная площадь, также мероприятия проходят в столичных парках. В 2024 году, помимо отечественных коллективов, на фестивале выступят военные оркестры из разных стран: Китая, Египта, Турции, Белоруссии, Гвинеи и других стран.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Праздники в мире

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

23 августа 1791 года порабощенное население острова Сен-Доминго (современная Республика Гаити) организовало восстание, которое сыграло решающую роль в борьбе с продажей темнокожих рабов из Африки в Северную и Южную Америку. Поэтому именно 23 августа отмечают международный день отмены рабства. Впервые его отметили на Гаити в 1998 году.

Увы, работорговля существует и сейчас. Сегодня в рабстве живут около 50 миллионов человек. Как правило, они заняты на принудительных работах и состоят в принудительных браках. Причем четверть всех жертв — дети.

Известная фотография беглого раба Гордона — участника Гражданской войны в США — со следами от плети на спине. Фото сделано в 1863 году

Известная фотография беглого раба Гордона — участника Гражданской войны в США — со следами от плети на спине. Фото сделано в 1863 году

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще праздники отмечают в мире 23 августа

  • День недорогих авиабилетов;
  • Международный день слепых собак;
  • День принятия Декларации о независимости Армении;
  • День работников государственной статистики в Белоруссии.

Какой церковный праздник сегодня

Собор новомучеников и исповедников Соловецких

Патриарх Алексий II установил этот праздник в 2000 году. Он посвящен мученикам и исповедникам, которые в советское время оказались в заключении на Соловецких островах. Мученики и исповедники — это святые, которые во время гонений открыто проповедовали свою веру. Первые поплатились за это жизнью, вторым удалось ее сохранить.

В собор — то есть список — входят более 40 человек. Среди них как деятели Церкви, так и миряне, пострадавшие от репрессий.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Продолжение Успенского поста

Этот пост предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы, посвященному концу земной жизни Девы Марии и ее вознесению на небеса.

Успенский пост считается одним из наиболее строгих в году, наравне с Великим. Тем, кто его соблюдает, в пятницу, 23 августа, запрещено есть мясо, рыбу, яйца, молоко, а также любую горячую пищу. Допускаются сухофрукты и орехи, овощи, зелень, фрукты, мед.

Какие еще церковные праздники отмечают 23 августа

  • День памяти священномученика Лаврентия;
  • День памяти священномученика Вячеслава Закедского;
  • Второе обретение и перенесение мощей преподобного Саввы.

Приметы на 23 августа

Фото: Dmitry Bukhantsov / Unsplash

  • Если появился иней, зима наступит рано и будет морозной.
  • Желтые листья на липе — к ранней осени.
  • Если в этот день убраться дома, то сон станет лучше.
  • Нельзя идти в лес и собирать орехи, иначе потеряешь удачу в деньгах и будешь голодать.

Кто родился 23 августа

Алена Апина (60 лет)

Настоящее имя эстрадной певицы — Елена Левочкина. Артистка прославилась как солистка женской поп-группы «Комбинация». Песни коллектива зачастую отражали перемены, происходящие в стране в эпоху перестройки: «American Boy», «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер».

В 1991 году Апина начала сольную карьеру. В числе ее хитов: «Ксюша», «Электричка», «Песня о женской дружбе» в дуэте с Лолитой Милявской. В 2020-х певица активно участвует в музыкальных шоу на российском ТВ и в YouTube, также она снялась в сериале «Все ОК».

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Александр Грин (1880-1932)

Настоящее имя писателя — Александр Гриневский. Он прославился как автор неоромантических произведений, действие которых происходит в выдуманных городах и странах — их литературные критики назвали «Гринландией». Среди самых известных произведений — повесть-феерия «Алые паруса», романы «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Блистающий мир».

Кто еще родился 23 августа

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      Дарья Сидорова
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