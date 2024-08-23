Артемий Лебедев назвал американское гражданство невыгодным из-за налогов в США

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал американское гражданство невыгодным. На эту тему он высказался в обзоре новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

Блогер комментировал статью газеты The New York Times о том, что иммигрантам, давно ожидавшим получения гражданства США, стали быстрее их выдавать. «Вообще, желание получить американский паспорт довольно странное, потому что это одно из самых невыгодных гражданств на свете, *** [достанут] тебя с налогами», — заявил он.

Лебедев также предположил, что тот факт, что в США начали более активно выдавать гражданства, связан с желанием администрации президента страны Джо Байдена обеспечить электорат Демократической партии.

Ранее Лебедев обвинил западные СМИ в работе «по методичке». Блогер счел, что либеральные СМИ, в том числе иностранные, намеренно выставляют Россию в своих материалах мрачной страной.

