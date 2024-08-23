Бывшая возлюбленная Александра Петрова отдохнула в бикини на яхте

29-летняя актриса Стася Милославская отдохнула в розовом бикини на яхте

Российская актриса Стася Милославская показала откровенное видео с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах бывшая возлюбленная Александра Петрова предстала на борту яхты спиной к камере. Так, 29-летняя знаменитость надела розовое бикини, которое обнажало ее ягодицы, и распустила уложенные волнами волосы.

Милославская и Петров состояли в отношениях на протяжении четырех лет. В одном из интервью артистка упоминала, что хочет выйти замуж.

Ранее в августе российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в нижнем белье.