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11:21, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Чайки налетели на блогера и отобрали его обед

Блогер из Австралии Chin96 рассказал, что чайки налетели на него и отобрали обед

Австралийский блогер с ником Chin96 пытался снять видео о еде, когда на него налетели чайки и отобрали обед. Ролик, опубликованный им в TikTok, набрал больше одного миллиона просмотров.

Блогер снимал видео в Сиднее и ел рыбу с морепродуктами, когда вокруг него начали кружить чайки. Он попытался отогнать птиц, однако те успели забрать часть его обеда. «Лосось на 40 долларов коту под хвост», — посетовал Chin96 под роликом.

«У тебя не было ни единого шанса», «Они тоже решили сделать обзор твоей еды», «Они заранее все спланировали», — пошутили над роликом пользователи TikTok. Многие поиронизировали над тем, что рядом с блогером располагался знак, призывающий не кормить птиц. «На рыбных рынках всегда свирепые чайки», — также добавила одна из комментаторов.

Ранее сообщалось, что нападению чаек подверглась стримерша из Таиланда с ником Justketh. Птицы в прямом эфире отобрали у нее сэндвич и опрокинули камеру.

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      Маргарита Щигарева
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