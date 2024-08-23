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16:47, 23 августа 2024Экономика

Европейская страна потратит половину новых кредитов на обслуживание госдолга

Rzeczpospolita: Польша тратит половину кредитов на проценты по госдолгу

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Почти половину вновь полученных кредитов Польша тратит на обслуживание госдолга. Об этом сообщает местная газета Rzeczpospolita.

Издание напомнило, что, по данным Минфина европейской страны, с начала года до конца июня ее госдолг вырос почти на 10 процентов, на 129 миллиардов злотых (около 33,5 миллиарда долларов). В последние годы такой заметный скачок государственных заимствований был отмечен только в 2020 году на фоне пандемии.

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По словам экономического эксперта Grant Thornton Марцина Мровеца, столько резкий рост госдолга вызывает беспокойство, так как он неизбежно провоцирует значительное повышение стоимости его обслуживания в виде выплат процентов. «Эти затраты уже очень высоки, и я боюсь, что они могут становиться все больше и больше», — сказал он.

Расходы польского бюджета на выплату процентов по госдолгу в 2024 году составят 66,5 миллиарда злотых (свыше 6,7 миллиарда долларов). Этак сумма сопоставима с тратами на флагманскую социальную программу правительства стран, а также с объемом средств, которые Польша получает ежегодно от налога на прибыль организаций.

Ранее польский топливный концерн Orlen анонсировал полный отказ от использования российской нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). По словам председателя правления компании Иринеуша Фафары, сырье из России в настоящее время потребляет НПЗ в чешском Литвинове, что связано с инфраструктурными ограничениями. Как только эти проблемы будут сняты, нефть будет поставляться из другого источника.

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