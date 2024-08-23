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20:32, 23 августа 2024Наука и техника

Китай запустит обсерваторию для поиска экзопланет

Китай планирует в 2028 году запустить обсерваторию для поиска экзопланет

Фото: Unsplash

Китай в рамках проекта Earth 2.0 планирует в 2028 году запустить обсерваторию для поиска экзопланет. Об этом сообщает SpaceNews.

Предложенный Шанхайской астрономической обсерваторией Китайской академии наук проект предполагает использование шести широкоугольных оптических телескопов с апертурой 28 сантиметров каждый для наблюдения за примерно 2 миллионами звезд в течение четырех лет. Разместить обсерваторию планируется в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, которая расположена в полутора километрах от последней.

В задачи миссии будет входить прояснение трех ключевых вопросов: распространенность экзопланет земного типа в Млечном Пути, образование и эволюция планет земного типа и происхождение планет-сирот (блуждающих в межзвездном пространстве экзопланет).

В июле издание сообщило, что автоматическая межпланетная станция (АМС) Europa Clipper будет запущена к Юпитеру согласно графику. По словам заместителя директора по науке Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Ники Фокс, проблемы с транзисторами АМС будут решены и станция отправится в космос в октябре.

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