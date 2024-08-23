Маньяк «Аккуратный душитель» признался в новой расправе над женщиной в Москве

Маньяк-душитель Миргород сознался в новом убийстве женщины в Москве

Серийный маньяк Владимир Миргород, известный как Аккуратный душитель, дал следователям признательные показания о ранее неизвестном им преступлении. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, преступник сознался в расправе над женщиной в Москве. Он рассказал, что 25 июня 2000 года познакомился с пьяной 26-летней женщиной у поликлиники №6 на Кольской улице. Миргород ее сильно избил, а затем сжал шею. С учетом нового признания на счету маньяка 19 жертв.

Следователи предъявили ему обвинение по пяти преступным эпизодам, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России. Причастность Миргорода к совершению преступлений подтверждена результатами молекулярно-генетических экспертиз с использованием современных технологий. На допросах он признал вину.

Следователи и криминалисты продолжают работу по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности Миргорода.

31 мая сообщалось об этапировании Миргорода из хабаровской колонии «Снежинка» для пожизненно осужденных в московский СИЗО. Его судят за расправу над 17-й жертвой, на которую он напал в апреле 2004 года. 32-летняя москвичка Лариса Терехова шла по улице Лавочкина в Ховрине. Маньяк изнасиловал ее, а затем затянул ремень на шее. Тело нашли у подъезда.

Миргород орудовал в Москве и области в начале 2000-х годов. Он знакомился на улице с девушками, угощал их шампанским, насиловал и расправлялся с ними. В 2012 году суд приговорил его к пожизненному сроку за 16 жертв, среди которых оказался подросток, ставший свидетелем преступления.