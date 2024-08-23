Мэр Тбилиси рассказал о нежелании грузин повторить ситуацию на Украине

Мэр Тбилиси Каладзе: в Грузии не хотят повторения в стране событий на Украине

Граждане Грузии не хотят повторения в стране событий как на Украине. О нежелании грузин создания в республике подобной ситуации рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Кто хочет, чтобы сыпались бомбы и происходило то, что, например, происходит на Украине? (...) У нас нет той роскоши, чтобы мы эмоционально, на горячую голову допустили ошибку. Будущие поколения нам не простят этих ошибок», — приводятся в публикации слова чиновника.

Он добавил, что правящая партия «Грузинская мечта» — это единственная в республике антивоенная организация.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что в случае аннулирования мандатов депутатам оппозиционной партии «Единое национальное движение», парламент после выборов 26 октября может стать однопартийным.