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14:19, 23 августа 2024Бывший СССР

Мэр Тбилиси рассказал о нежелании грузин повторить ситуацию на Украине

Мэр Тбилиси Каладзе: в Грузии не хотят повторения в стране событий на Украине

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Граждане Грузии не хотят повторения в стране событий как на Украине. О нежелании грузин создания в республике подобной ситуации рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Кто хочет, чтобы сыпались бомбы и происходило то, что, например, происходит на Украине? (...) У нас нет той роскоши, чтобы мы эмоционально, на горячую голову допустили ошибку. Будущие поколения нам не простят этих ошибок», — приводятся в публикации слова чиновника.

Он добавил, что правящая партия «Грузинская мечта» — это единственная в республике антивоенная организация.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что в случае аннулирования мандатов депутатам оппозиционной партии «Единое национальное движение», парламент после выборов 26 октября может стать однопартийным.

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      Глеб Палехов
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