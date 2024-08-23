Боярский начнет выступать за пределами Санкт-Петербурга за тройную цену

Shot: Михаил Боярский запросил тройную цену за выступления в Москве

Актер и музыкант Михаил Боярский восстановился после проблем со здоровьем и решил возобновить выступления за пределами Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что после выписки из больницы артист постепенно вернулся к работе в родном городе. По данным канала, теперь исполнитель готов начать выступать в Москве, однако за это Боярский запрашивает тройную цену. Так, корпоратив в Санкт-Петербурге обойдется заказчикам в миллион рублей, а в столице — три миллиона рублей и 150 тысяч рублей за перелет команды.

По словам представителей артиста, в программу войдут песни, совместные танцы и фото с Боярским.

В феврале Михаил Боярский выписался из больницы. До этого сообщалось, что певцу провели операцию на сердце в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Хирургическое вмешательство было плановым, уточнял источник.