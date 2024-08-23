Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 23 августа 2024Мир

Моди пригласил Зеленского в Индию

Reuters: премьер Моди пригласил Зеленского посетить Индию

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить его страну с официальным визитом. Об этом сообщил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, передает Reuters.

«Мы надеемся, что президент Украины Зеленский посетит Индию. Премьер Моди пригласил его с официальным визитом в нашу страну», — рассказал дипломат.

Моди впервые с момента установления дипломатических отношений между странами прибыл с официальным визитом на Украину для проведения переговоров с Зеленским.

Ранее Моди призвал стороны украинского конфликта должны начать переговоры, чтобы достичь его урегулирования. Он также заверил Зеленского в своей готовности лично сыграть роль в разрешении кризиса и подчеркнул, что Индия всегда выступала за мир с самого начала боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования

      Террористы из волгоградской колонии заявили о большом числе заложников

      СБУ задержала изготавливавших для уклонистов паспорта сотрудников миграционной службы

      Раскрыт настоящий метод охоты людей на мамонтов

      Ехавший на Украину россиянин попался полиции пьяным и сел на 15 лет за госизмену

      Стало известно о финансировании УПЦ Порошенко

      Бывший сотрудник ФСИН высказался о доступе захватчиков волгоградской колонии к оружию

      «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

      Троих боевиков из запрещенной экстремистской секты начали искать в Ингушетии

      Доктор Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше