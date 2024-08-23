Моди пригласил Зеленского в Индию

Reuters: премьер Моди пригласил Зеленского посетить Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить его страну с официальным визитом. Об этом сообщил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, передает Reuters.

«Мы надеемся, что президент Украины Зеленский посетит Индию. Премьер Моди пригласил его с официальным визитом в нашу страну», — рассказал дипломат.

Моди впервые с момента установления дипломатических отношений между странами прибыл с официальным визитом на Украину для проведения переговоров с Зеленским.

Ранее Моди призвал стороны украинского конфликта должны начать переговоры, чтобы достичь его урегулирования. Он также заверил Зеленского в своей готовности лично сыграть роль в разрешении кризиса и подчеркнул, что Индия всегда выступала за мир с самого начала боевых действий.