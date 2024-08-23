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20:33, 23 августа 2024Забота о себе

Названы преимущества романтических отношений после 50 лет

Фото: Leon Seibert / Unsplash

У многих людей после 50 лет начинаются романы, которые становятся лучшими в их жизни, полагает эксперт по знакомствам, Мари Тулин. Преимущества романтической связи в зрелом возрасте она перечислила изданию HuffPost.

Тулин подчеркнула, что распространенное мнение, будто после 50 лет вряд ли можно найти настоящую любовь, не имеет ничего общего с реальностью. Более того, по ее мнению, именно в этот период жизни можно построить лучшие отношения, поскольку в этом возрасте люди лучше себя знают и умеют честно говорить о своих желаниях, потребностях и границах дозволенного. «Эти с трудом приобретенные навыки дают ощущение близости, которое, возможно, было бы недостижимо в молодые годы, когда люди все еще были поглощены поиском чужого одобрения», — отметила специалистка.

Кроме того, по словам Тулин, после 50 лет многие женщины начинают чувствовать себя свободнее, сексуальнее и увереннее. Это очень привлекает мужчин и является наилучшей основой для семейной жизни.

Разведенным людям этого возраста специалистка посоветовала не воспринимать прошлые отношения как неудачные и не ставить на себе крест. Она указала, что развод и новые знакомства помогут лучше понять себя и свои желания. Искать партнера для отношений в этом случае можно не только онлайн, но и в общественных клубах по интересам, добавила она.

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Овдовевшим же людям Талун рекомендовала через какое-то время, когда горе утихнет, обязательно попробовать построить новые отношения. «Я бы сказала, что вы готовы снова встречаться, когда почувствуете, что в вашем сердце есть место для значимой интимной связи с другим человеком», — объяснила она, добавив, что любые новые общественные связи, будь то романтическое знакомство, дружба, общение с родственниками, помогут легче пережить утрату и не замкнуться в себе.

Ранее стала известна история женщины, которая узнала об измене мужа, но решила не замечать происходящего и объяснила свой выбор. По словам автора поста, она замужем уже 15 лет, все друзья считают ее брак удачным.

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      Наталья Обрядина
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