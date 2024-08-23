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11:40, 23 августа 2024Экономика

Обеспеченность России углем оценили

Минприроды: запасов угля России хватит больше чем на 100 лет

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

России хватит угля при любых вариантах развития ее экономики. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, вне зависимости от того, сохранятся ли в стране нынешние темпы добычи этого топлива или вырастут, обеспеченность РФ углем превышает 100 лет. Кроме того, Козлов рассказал, что балансовые запасы угля в России (а это 22 угольных бассейна) оцениваются почти в 273 миллиарда тонн. Из них освоению подвергаются 46,4 миллиарда тонн.

«Сегодня действуют 618 лицензий на уголь, 482 из них — разведка и добыча этого полезного ископаемого, 93 — геологическое изучение, разведка и добыча и 40 — только геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений угля», — заявил министр.

В июне экспорт коксующегося угля из России упал до минимума с мая 2022 года. Такую динамику объясняют низкой рентабельностью.

Однако в июле рентабельность экспорта российского энергетического угля перестала падать. Поставки выросли в цене на всех направлениях. Предполагается, что такой результат обеспечили восстанавливающиеся мировые цены.

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