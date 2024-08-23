Обеспеченность России углем оценили

России хватит угля при любых вариантах развития ее экономики. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов. Его цитирует ТАСС.
По словам министра, вне зависимости от того, сохранятся ли в стране нынешние темпы добычи этого топлива или вырастут, обеспеченность РФ углем превышает 100 лет. Кроме того, Козлов рассказал, что балансовые запасы угля в России (а это 22 угольных бассейна) оцениваются почти в 273 миллиарда тонн. Из них освоению подвергаются 46,4 миллиарда тонн.
«Сегодня действуют 618 лицензий на уголь, 482 из них — разведка и добыча этого полезного ископаемого, 93 — геологическое изучение, разведка и добыча и 40 — только геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений угля», — заявил министр.
В июне экспорт коксующегося угля из России упал до минимума с мая 2022 года. Такую динамику объясняют низкой рентабельностью.
Однако в июле рентабельность экспорта российского энергетического угля перестала падать. Поставки выросли в цене на всех направлениях. Предполагается, что такой результат обеспечили восстанавливающиеся мировые цены.