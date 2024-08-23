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04:40, 23 августа 2024Мир

Посол России прокомментировал инициативу Орбана по Украине

Посол Станиславов: давать оценки инициативе Орбана по Украине преждевременно
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов, комментируя предложенную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул, что пока рано давать ей какую-либо оценку, сообщает РИА Новости.

«Давать оценки результативности усилий, предпринятых Виктором Орбаном, сейчас, на мой взгляд, преждевременно», — заявил дипломат.

Он отметил, что предложение венгерского премьера направлено не на достижение неких «сиюминутных медийных эффектов», а нацелено на перспективу.

Ранее глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия негативно оценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и выступает против расширения зоны боевых действий. на территории России, так как это затрудняет процесс урегулирования конфликта.

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      Марина Совина
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