Принц Гарри и Меган Маркл лишатся контракта на сто миллионов долларов

Принц Гарри и Меган Маркл могут потерять многомиллионный контракт с Netflix

Стриминговая платформа Netflix не собирается продолжать сотрудничество с герцогами Сассекскими, принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Mercury News.

В настоящий момент стриминг работает над созданием кулинарного шоу Меган Маркл и документального сериала о профессиональном поло с принцем Гарри. Однако инсайдеры, соучредитель медиакорпорации Puck Мэтью Беллони и репортер Лесли Голдберг, рассказали, что Netflix не намерен продлевать пятилетний контракт на сто миллионов долларов, подписанный с парой в 2020 году.

В еженедельной информационной рассылке он и Голдберг назвали многомиллионную сделку Netflix с четой герцогов Сассекских и их продюсерской компанией Archewell одной из худших в истории современного телевидения. Они отметили, что, хотя документальный сериал пары 2022 года «Гарри и Меган» об их уходе из королевской семьи стал хитом-блокбастером, его успех был связан со скандалом и сплетнями о британской монархии. А, например, проект анимационного детского сериала Меган Маркл «Жемчужина» был отменен еще до запуска. Беллони и Голдберг заявили, что предстоящее кулинарное шоу Меган и сериал принца Гарри о поло также не заинтересуют публику. А это значит, что принц Гарри и его супруга потеряли интерес аудитории и лишатся огромного дохода.

Ранее сообщалось, что директор, занимающийся подкастами в Spotify, назвал принца Гарри и Меган Маркл жуликами. Это произошло после приостановки контракта стоимостью 20 миллионов долларов между Spotify и звукозаписывающей студией герцога и герцогини Сассекских.