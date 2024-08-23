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15:33, 23 августа 2024Силовые структуры

Просящие автомат у силовиков за забором захватчики волгоградской ИК-19 попали на видео

Shot: захватчики волгоградской ИК-19 просили автомат у силовиков за забором
Начало событий в новости Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

Просящие автомат у силовиков за забором захватчики волгоградской ИК-19 попали на видео. Соответствующие кадры публикует Shot в своем Telegram-канале.

На видеозаписи показан разговор одного из радикалов со стоящим за забором силовиком. Террорист говорит: «Вам жалко, да, автомат? Машину жалко вам?» Ответ оперативников слышен нечетко.

Кроме того, Telegram-канал опубликовал еще одно видео с обстановкой возле захваченной террористами ИК-19.

На кадрах показана обстановка возле колонии в данный момент. Видно, как оперативники перекрыли дорогу, ведущую в исправительное учреждение. Снято, как пролетает вертолет санавиации. У въезда в колонию стоят оцепившие ее силовики.

Ранее сообщалось, что заключенные, захватившие колонию в Волгоградской области, выдвинули требования — вертолет и два миллиона долларов. Они требуют посадить вертолет на территорию колонии, а требуемые ими деньги уже должны быть на борту. В случае преследования вертолета они угрожают расправиться с заложниками.

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      Анна Габай
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