Раскрыта стоимость помолвочного кольца актрисы Настасьи Самбурской

Раскрыта стоимость помолвочного кольца российской актрисы Настасьи Самбурской. Соответствующая информация опубликована на официальной сайте ювелирного дома.
Выяснилось, что стоимость украшения из белого золота с бриллиантами составила 299 тысяч рублей. В описании товара отмечается, что суммарный вес драгоценных камней — 1,81 карата.
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О помолвке знаменитость объявила 22 августа. Звезда «Универа» рассказала, что ее молодой человек сделал ей предложение руки и сердца и она ответила согласием. По словам Настасья, кольцо избранник вручил ей прямо во время съемочного процесса.