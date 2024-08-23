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12:23, 23 августа 2024Ценности

Раскрыта стоимость помолвочного кольца актрисы Настасьи Самбурской

Стоимость помолвочного кольца актрисы Самбурской составила 299 тысяч рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Раскрыта стоимость помолвочного кольца российской актрисы Настасьи Самбурской. Соответствующая информация опубликована на официальной сайте ювелирного дома.

Выяснилось, что стоимость украшения из белого золота с бриллиантами составила 299 тысяч рублей. В описании товара отмечается, что суммарный вес драгоценных камней — 1,81 карата.

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      Карина Черных
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