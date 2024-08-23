Раскрыта стоимость помолвочного кольца актрисы Настасьи Самбурской

Стоимость помолвочного кольца актрисы Самбурской составила 299 тысяч рублей

Раскрыта стоимость помолвочного кольца российской актрисы Настасьи Самбурской. Соответствующая информация опубликована на официальной сайте ювелирного дома.

Выяснилось, что стоимость украшения из белого золота с бриллиантами составила 299 тысяч рублей. В описании товара отмечается, что суммарный вес драгоценных камней — 1,81 карата.

О помолвке знаменитость объявила 22 августа. Звезда «Универа» рассказала, что ее молодой человек сделал ей предложение руки и сердца и она ответила согласием. По словам Настасья, кольцо избранник вручил ей прямо во время съемочного процесса.