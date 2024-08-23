Раскрыты возможные причины захвата заложников в волгоградской колонии

Семенов: сотрудники УФСИН должны отслеживать появление радикальных настроений

Сотрудники УФСИН должны отслеживать появление радикальных настроений среди заключенных и пресекать их. Об этом «Ленте.ру» заявил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

В исправительной колонии №19 в Суровикино в Волгоградской области правоохранители «проспали» превращение мусульман в террористов, ведь это происходило у них на глазах. Эксперт подчеркнул, что ФСИН необходимо разработать комплексный подход по взаимодействию с людьми радикальных взглядов. Сотрудники должны уметь предотвращать радикализацию заключенных, добавил Семенов.

По мнению востоковеда, избежать повторения таких ситуаций поможет изоляция осужденных по террористическим статьям от других заключенных.

Ранее подобную точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал член президентского Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он считает, что осужденные по террористическим статьям должны отбывать наказание в самых жестких условиях, примерно как «пожизненники». Нужно создать отдельные зоны, в которых у них будет минимальная возможность для взаимодействия друг с другом и внешним миром, отметил Кабанов.

Нападение на сотрудников исправительной колонии №19 в городе Суровикино произошел в пятницу, 23 августа. Предположительно, в захвате заложников участвовали трое уроженцев Узбекистана. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении. По предварительным данным, нападавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

