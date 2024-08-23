Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:51, 23 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты возможные причины захвата заложников в волгоградской колонии

Семенов: сотрудники УФСИН должны отслеживать появление радикальных настроений

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудники УФСИН должны отслеживать появление радикальных настроений среди заключенных и пресекать их. Об этом «Ленте.ру» заявил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

В исправительной колонии №19 в Суровикино в Волгоградской области правоохранители «проспали» превращение мусульман в террористов, ведь это происходило у них на глазах. Эксперт подчеркнул, что ФСИН необходимо разработать комплексный подход по взаимодействию с людьми радикальных взглядов. Сотрудники должны уметь предотвращать радикализацию заключенных, добавил Семенов.

По мнению востоковеда, избежать повторения таких ситуаций поможет изоляция осужденных по террористическим статьям от других заключенных.

Ранее подобную точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал член президентского Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он считает, что осужденные по террористическим статьям должны отбывать наказание в самых жестких условиях, примерно как «пожизненники». Нужно создать отдельные зоны, в которых у них будет минимальная возможность для взаимодействия друг с другом и внешним миром, отметил Кабанов.

Нападение на сотрудников исправительной колонии №19 в городе Суровикино произошел в пятницу, 23 августа. Предположительно, в захвате заложников участвовали трое уроженцев Узбекистана. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении. По предварительным данным, нападавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародованы официальные данные о жертвах захвата заложников в волгоградской колонии

      Возлюбленная Тимати показала фигуру в мини-шортах

      Найдено жилье в других странах по цене «однушки» в Москве

      Тайвань построит семь новых подводных лодок

      Названа причина захвата заложников заключенными в волгоградской ИК-19

      В России выросла средняя максимальная ставка по банковским вкладам

      Объяснено предназначение волосков у тарантула

      В КПРФ фразой «дайте лежать спокойно» оценили идею убрать некрополь у Кремлевской стены

      ФСИН поможет семьям пострадавших при захвате волгоградской колонии сотрудников

      Команда «Формулы-1» заявила о намерении погасить долги перед «Уралкалием»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше