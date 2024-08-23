Россиянина осудят за домогательства к семилетней племяннице

В Красноярске будут судить мужчину, домогавшегося семилетней племянницы

В Красноярске суд рассмотрит дело против местного жителя, домогавшегося маленькой племянницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с сентября 2020 года по февраль 2021-го мужчина в своем доме в Казахстане приставал к родственнице. Ей было семь лет. Мужчина снял на фото и видео свои действия и выложил в интернет. В 2021 году он переехал в Красноярск. Отмечается, что в январе 2024 обвиняемый отправил интимные фотографии племяннице.

Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 (Иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и пунктам «в,г» части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что Московский городской суд приговорил 50-летнего мужчину к 23 годам лишения свободы за изнасилование 12-летней школьницы.