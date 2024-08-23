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19:48, 23 августа 2024Ценности

Россиянкам раскрыли способы стильно сочетать одну модную осеннюю вещь

Стилист Ирина Шумилина: кардиган стильно сочетается с джинсами и боди

Фото: freestocks / Unsplash

Старший редактор моды Lamoda, стилист Ирина Шумилина раскрыла способы стильно сочетать одну модную осеннюю вещь. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Эксперт рассказала, что популярным предметом гардероба в упомянутом сезоне станет кардиган, который можно носить с джинсами и боди. «Берите на заметку светлые джинсы, боди и кардиган, который освежит образ и в конце лета, и в начале осени. Серебристые серьги будут здесь не лишними — они придадут дополнительной прохладной свежести. В сумку можно бросить яркую помаду с матовым финишем — на случай приятных спонтанных планов на вечер», — уточнила она.

Эксперт также призвала носить кардиган с платьем или юбкой. «Вообще кардиган — это та самая вещь, без которой не получится ни один стильный многослойный образ. Если такие вам по душе, то берите майку, объемную рубашку — "капустный" верх готов. Вниз подойдут джинсы, но с юбкой все-таки получится гармоничнее по пропорциям», — пояснила Шумилина.

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В завершение стилист посоветовала составлять образы с капри или брюками. «Если капри для вас — слишком смело, переключайтесь на брюки свободного кроя — это не менее трендовая вещь в наступающем сезоне», — заключила она.

Ранее в августе российский стилист Алеко Надирян перечислил модные цвета в одежде на осень. По словам эксперта, главным оттенком в грядущем сезоне будет баклажановый. Он также внес в список туманный желтый, небесно-голубой и серый.

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      Екатерина Ештокина
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