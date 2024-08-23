Российская блогерша повторила платье из песка с Met Gala

Российская блогерша Ваша Маруся повторила платье певицы Tyla из песка с Met Gala

Российская блогерша Мария Лодянова, более известная как Ваша Маруся, повторила наряд певицы Tyla, в котором та пришла на Met Gala 2024. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

23-летняя инфлюэнсерша предстала в платье из песка, имитирующем обнаженную женскую фигуру. В подобном наряде бренда Balmain посетила Бал Института костюма упомянутая южноафриканская исполнительница.

Известно, что зарубежная звезда не могла самостоятельно передвигаться в данной одежде и пользовалась помощью ассистентов.

В мае российская актриса театра и кино Настасья Самбурская повторила культовый образ манекенщицы Синди Кроуфорд 32-летней давности.