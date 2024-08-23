Российский суд рассмотрит дело участника нацбатальона «Айдар»

В России будут судить мужчину за участие в нацбатальоне «Айдар»

Южный окружной военный суд рассмотрит дело 25-летнего Алексея Черныша об участии в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Луганской народной республики.

По данным ведомства, в январе 2019 года обвиняемый вступил в ряды штурмового батальона Вооруженных сил Украины и прошел обучение на территории Львовской области по тактике ведения ближнего боя и обращению с оружием. В «Айдаре» Черныш выполнял обязанности водителя и принимал участие в боевых действиях в Донецкой народной республике (ДНР).

Против мужчины возбуждено дело по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Ранее прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Украины Максима Ключки, участвовавшего в запрещенном в России нацбатальоне «Айдар».