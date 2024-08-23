Следователи возбудили дело после захвата заключенными волгоградской колонии

СК возбудил дело по факту захвата волгоградской колонии

Следователи возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии города Суровикино Волгоградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Начато расследование по статьям 206 и 321 УК РФ.

Днем 23 августа в исправительной колонии № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

По разным данным, жертвами нападения стали от одного до трех сотрудников колонии. Спецназ готовится к штурму колонии.