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21:00, 23 августа 2024Спорт

Советский теннисист связал неудачи в карьере с рождением в СССР

Советский теннисист Чесноков связал неудачи в карьере с рождением в СССР
Андрей Чесноков

Андрей Чесноков. Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Советский теннисист Андрей Чесноков объяснил, почему до конца не смог реализовать свой потенциал. Его слова приводит «Чемпионат».

По мнению спортсмена, его неудачи могут быть связаны с рождением в СССР. «Думаю, мог бы достичь большего. Наверное, надо было что-то поменять, по-другому работать. Может, надо было вообще родиться в другой стране. Может, я ошибаюсь. В Советском Союзе меня поставили в такие рамки, что я хотел быть лучшим», — заявил Чесноков.

Экс-игрок добавил, что у него был шанс побороться за титул на турнире Большого шлема. «Если бы вы знали, как сложно мне было начинать играть в теннис», — отметил Чесноков.

Советский игрок добирался до девятого места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету семь титулов на турнирах под эгидой организации. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является полуфинал «Ролан Гаррос» 1989 года.

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      Алексей Гусев
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