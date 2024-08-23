Россиян предупредили об опасных веществах в средствах для стирки

Химик Дорохов предупредил об опасных веществах в средствах для стирки

Далеко не все химические вещества, содержащиеся в современных стиральных порошках и жидкостях, безопасны для человека, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. О потенциальной опасности бытовой химии он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Одними из самых распространенных ингредиентов большинства стиральных средств являются поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые могут вызывать раздражение кожи, особенно у людей с повышенной чувствительностью или склонностью к аллергиям, предостерег Дорохов. Особенно агрессивными считаются анионные ПАВ, которые нередко используются в бюджетных порошках, отметил он.

Также могут быть агрессивными для кожи и дыхательных путей отбеливатели и оптические отбеливатели, рассказал эксперт. По его словам, особенно опасны хлорсодержащие отбеливатели, которые могут вызвать раздражение и даже ожоги при контакте с кожей. А оптические отбеливатели, которые просто придают ткани более белый вид без фактического удаления загрязнений, могут оставаться на одежде после стирки, что потенциально увеличивает риск их контакта с кожей.

Кроме прочего, негативно влиять на кожу и вызывать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей могут и фосфаты. А синтетические ароматизаторы, содержащие фталаты, нередко становятся причиной аллергических реакций.

Для людей с чувствительной кожей или аллергиями рекомендуется выбирать гипоаллергенные средства для стирки. Такие продукты, как правило, не содержат агрессивных ПАВ, фосфатов, хлорсодержащих отбеливателей и синтетических ароматизаторов. Важно искать на упаковке пометку о том, что средство прошло дерматологические испытания и не содержит потенциально раздражающих компонентов Андрей Дорохов химик

«Кроме того, при выборе стирального средства стоит обратить внимание на его форму. Жидкие средства для стирки обычно менее агрессивны по составу, чем порошковые, и лучше выполаскиваются из тканей, что снижает риск контакта с раздражающими веществами», — поделился химик.

Ранее домохозяйкам посоветовали бороться с неприятным запахом в стиральной машине при помощи белого девятипроцентного уксуса. Эксперты рекомендовали налить 1-2 стакана в отделение для основной стирки и запустить пустую машину на самом горячем режиме стирки.

