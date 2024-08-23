Траты россиян на популярное лакомство выросли

Роскачество: траты россиян на мороженое выросли в полтора раза

Жители России за первые два летних месяца потратили на мороженое 82,4 миллиона рублей, что оказалось в полтора раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

В июне и июле 2023 года траты россиян на это популярное лакомство достигли 54,5 миллиона рублей. В натуральном выражении его продажи увеличились за год на 34 процента.

Средневзвешенная цена одного килограмма мороженого летом 2024 года составила 751 рубль. Если сравнивать с апрелем и маем, то она увеличилась на 3,5 процента. В годовом выражении — на 14 процентов.

По словам руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлии Кузьминой, онлайн-продажи мороженого в июне-июле 2024 года увеличились почти на 50 процентов.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на южнокорейское мороженое. С июля 2023 года по июль 2024-го его продажи выросли в денежном выражении почти на 90 процентов. Спрос населения на традиционное летнее лакомство вырос на 27,3 процента.