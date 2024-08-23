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20:39, 23 августа 2024Из жизни

Преступник угнал машину с женщиной и ребенком и попал на видео

В Австралии преступник угнал с заправки машину с женщиной и ребенком внутри

В Австралии задержали 41-летнего преступника, который угнал машину с матерью и ребенком внутри. Об этом пишет Nine News.

Попавший на видео инцидент произошел 20 августа в населенном пункте Шоулуотер, штат Западная Австралия. Около девяти часов вечера женщина с двумя детьми заехала на заправку и вышла из машины, чтобы залить бензин. В этот момент в автомобиль проник неизвестный и завел мотор. Один ребенок самостоятельно выбрался из салона. Женщина забралась на заднее сиденье и попыталась отстегнуть второго ребенка от автокресла, но в этот момент машина тронулась.

Вскоре преступник осознал, что в автомобиле все еще находится хозяйка и отпрыском, остановился и высадил их. Оба остались невредимы. Около десяти часов вечера угнанный автомобиль заметили полицейские и начали погоню с привлечением нескольких вертолетов.

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В итоге преступник врезался в другой автомобиль и сбежал. Через некоторое время мужчину задержали — он прятался на крыше дома неподалеку. Его обвинили в угоне, отказе остановить транспортное средство по требования полиции, неосторожном вождении и оставлении места ДТП.

Ранее сообщалось, что в США 21-летний грабитель угнал машину и устроил погоню с полицией, пока его возлюбленная и дочь находились на заднем сиденье. При этом мужчина вел прямую трансляцию из машины в соцсети.

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      Никита Савин
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