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01:44, 24 августа 2024Бывший СССР

В Армении неизвестный метнул яблоко в сторону премьер-министра

Armlur.am: в Ереване разыскивают человека, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна

Фото: Hollie Adams / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, метнувшего из окна здания в Ереване яблоко в сторону премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает онлайн-издание armlur.am со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел на улице Рубинянца. Пашинян приехал навестить своего родственника, и во время посещения, как утверждает один из жильцов, другой житель дома метнул в его сторону, «по всей видимости, яблоко».

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность человека и его мотивы.

Ранее пьяный поляк бросил петарду в проезжавшую мимо него колонну президента Польши Анджея Дуды. Сотрудники службы государственной охраны сообщили о произошедшем в полицию, которая вскоре после этого задержала злоумышленника. Им оказался 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

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      Маргарита Пименова
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