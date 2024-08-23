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09:32, 23 августа 2024Среда обитания

В Австралии собрались построить крупнейший центр генерации солнечной энергии

В Австралии одобрили проект крупнейшего в мире центра генерации энергии Солнца

Фото: American Public Power Association / Unsplash

Власти Австралии одобрили проект строительства центра генерации солнечной энергии. Когда его построят, он станет крупнейшим в мире. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление министерства окружающей среды страны.

Речь идет о проекте SunCable. Предполагается, что за его счет электричеством смогут обеспечить три миллиона домохозяйств на севере страны, а в перспективе часть произведенной энергии может пойти на экспорт в Сингапур по подводному кабелю. Центр будут строить на площади свыше 12 тысяч гектаров: там поставят солнечные панели и батареи.

В настоящее время в Австралии реализуют более 55 проектов по созданию источников возобновляемой энергии. А лидером в этой области пока остается Китай. Там объем строительства ветровых и солнечных электростанций почти в два раза превышает объемы строительства во всем остальном мире.

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      Платон Щукин
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