В больнице подтвердили поступление пострадавших при нападении на волгоградскую колонию

В Суровикинской ЦРБ сообщили о поступлении пострадавших при нападении на колонию

В Центральной районной больнице (ЦРБ) Суровикинского муниципального района подтвердили, что к ним поступали пострадавшие при захвате заложников в исправительной колонии №19 (ИК-19) в Волгоградской области. Об этом пишет RTVI.

«Да, поступали. Количество не могу сказать. Какие ранения, тоже не могу сказать, у меня такой информации нет», — сообщила секретарь приемной главного врача.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области трех пострадавших в результате нападения на ИК-19 доставили в реанимацию.

Захват заложников в ИК №19 произошел в пятницу, 23 августа, во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, нападавшие являются сторонниками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Отмечалось, что террористы избили начальника колонии Андрея Девятова молотком и бутылкой, у него зафиксированы множественные раны. Еще у двоих сотрудников колонии резаные раны.