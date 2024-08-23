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22:38, 23 августа 2024Мир

В Британии заявили о смертельном для Зеленского исходе операции ВСУ в Курске

Меркурис: отступление ВСУ из Курской области станет катастрофой для Зеленского

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область загнало Владимира Зеленского в западню. Об этом на своем YouTube-канале заявил политолог из Великобритании Александр Меркурис.

По его словам, Зеленский находится в тяжелом положении из-за давления со стороны США. Он отметил, что Пентагон желает как можно более быстрого завершения операции в Курской области из-за непропорционально большого количества украинских боевиков, застрявших в этом регионе. Меркурис подчеркнул, что ВСУ нет смысла оставаться под Курском.

«Но для Зеленского и его окружения отступление было бы политической катастрофой, учитывая их огромные инвестиции в эту атаку. После огромных потерь, которые понесли украинцы в ходе этой операции, я сомневаюсь, что сам Зеленский сможет пережить отступление из Курска», — сказал эксперт.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал цель атаки ВСУ на Курскую область. По его словам, Зеленский отчаянно пытается с помощью этой дорогостоящей атаки занять место в СМИ.

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      Артём Верейкин
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