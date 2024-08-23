В Молдавии предсказали банкротство страны в течение двух-трех лет

Экс-премьер Молдавии Тарлев: при Санду страна оказалась на грани катастрофы

Из-за низкого уровня государственного управления Молдавия при правительстве президента республики Майи Санду оказалась на грани катастрофы. Банкротство страны в течение двух-трех лет предсказал экс-премьер республики Василий Тарлев, передает ТАСС.

«У нас красивая и богатая страна. Она плохо управляется и хорошо разворовывается. Только за последние несколько лет внешний долг удвоился. Если ситуация не изменится, то через два-три года, я вас уверяю, страна обанкротится», — рассказал политик.

Он добавил, что для спасения страны власти должны развивать сектор реальной экономики.

Ранее кандидат в президенты страны от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил, что альтернативой евроинтеграции в Молдавии может стать только возвращение к связям с СНГ через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По его словам, республика должна восстановить отношения с ЕАЭС и ее странами-участницами.

