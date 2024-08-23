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11:29, 23 августа 2024Россия

В России пропал сын бойца СВО

В Забайкалье пропал пятилетний сын бойца СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Забайкальском крае пропал пятилетний сын участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Chita.ru в Telegram.

Мальчик пропал еще 20 августа, с тех пор никаких достоверных сведений о судьбе ребенка нет. Глава села Мангут Татьяна Таракановская считает, что мальчика могли похитить.

В причастности к пропаже ребенка подозревали и его отца. Однако вскоре выяснилось, что мужчина находится на СВО. Тем временем поиски его сына продолжаются: теперь его будут искать в том числе и на пастушьих стоянках.

Ранее в Приморском крае пропал семилетний мальчик. Его нашли несколько дней спустя без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело.

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      Алан Босиков
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