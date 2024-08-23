В США обвинили Маска из-за ложной поддержки Трампа и Харрис знаменитостями

CNN: соцсеть X заполнили фейки о поддержке Трампа и Харрис знаменитостями

Социальную сеть X (бывший Твиттер), принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, заполнили ложные новости о поддержке кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис различными знаменитостями. Об этом сообщает телеканал CNN.

В частности, внимание авторов материала вызвали публикации Трампа о том, что его поддерживают фанаты певицы Тейлор Свифт, где сами сторонники выглядят настоящими. Однако пост также сопровождался изображением самой знаменитости в образе Дяди Сэма (персонифицированный образ США — прим. «Ленты.ру»), который признан фейком. Аналогичным образом были обнаружены изображения, где якобы исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс поддерживает Камалу Харрис.

Эксперты обвиняют в распространении соцсеть X, где действует чат-бот Grok, создающий подобные изображения. «В будущем Grok, скорее всего, станет одним из основных источников подобных изображений, поскольку он генерирует высококачественные изображения, легко доступен и был намеренно создан с низким уровнем отказов», — приводит телеканал слова Лукаса Хансена, соучредителя CivAI, некоммерческой организации, которая повышает осведомленность о растущих возможностях и опасностях искусственного интеллекта.

Ранее Трамп заявил, что фанаты американской певицы Свифт поддерживают его кандидатуру на выборах. Политик опубликовал фотографии поклонников в футболках с его именем и изображения, созданные искусственным интеллектом, в своем аккаунте социальной сети Truth Social. Политик подписал изображения фразой: «Я согласен».